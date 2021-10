Une centaine d'élèves de l'école Supélec victimes d'agression sexuelle.

Énorme choc à l'école d'ingénieur de Supélec située à Gif-sur-Yvette dans l'Essonne. La direction de l'établissement a transmis au parquet d'Évry une étude réalisée anonymement auprès des élèves. Elle y révèle qu'une centaine d'entre eux a été victime d'une agression sexuelle au cours de la dernière année scolaire. Une enquête préliminaire a été ouverte.

Le directeur de l'école est sous le choc. "C'est la sidération car on n'avait aucun signalement qui avait été fait au cours de l'année", explique Romain Soubeyran. Ces données inquiètent Émilie Roger, la référente à l'égalité femmes hommes de Supélec. "Dans huit viols sur dix, ce sont des élèves qui sont mis en cause", détaille-t-elle.

Des faits qui se déroulent souvent lors de soirées privées organisées dans les résidences du campus. Étienne est en deuxième année et il a répondu au questionnaire. "Je comprends que les soirées en résidence soient plus propices à ce genre de faits, vu que lors des grosses soirées, il y a beaucoup de prévention et des personnels sont formés à réagir à ce genre de chose", explique l'étudiant.

Supélec a signé un partenariat avec l'association France Victimes pour apporter une aide psychologique et juridique aux étudiants qui se signaleront.