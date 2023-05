Les infos de 5h - Guerre en Ukraine : la Russie transfert des armes nucléaires vers la Biélorussie

Vladimir Poutine et son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko en 2014

C'est une menace pour toute l'Europe. La Russie a commencé le transfert d’armes nucléaires vers la Biélorussie après un accord entre les deux pays. Selon le président biélorusse, le décret a été signé et ces armes seront prochainement transférées sur le sol de son pays. Mais leur contrôle et leur utilisation resteront entre les mains de Moscou.

Crées pendant la Guerre Froide, ces armes nucléaires d'intimidation sont surtout destinées à frapper une ligne de front, à ralentir l'ennemi mais pas à détruire une ville entière. Reste que les dégâts peuvent être considérables et aucun engin de ce type n'a jamais été utilisé dans un conflit.

Avec ce transfert vers la Biélorussie et donc aux portes de l'Europe, Vladimir Poutine fait un nouveau pas vers l'escalade. Les Biélorusse se retrouvent une nouvelle fois pris en étau entre leur président, allié de Moscou, et le Kremlin. Ce pays a déjà servi de base arrière aux forces russes pour lancer l'offensive vers l'Ukraine le 24 février 2022. Il va maintenant accueillir des armes nucléaires russes alors qu'officiellement la Biélorussie n'est pas en guerre contre l'Ukraine.

