Près d'un an après le début du conflit en Ukraine, les États-Unis affirment que la Chine envisage de fournir des armes à la Russie. Voilà ce qu'a affirmé le secrétaire d'État américain sur CBS dimanche.

Anthony Blinken a confié avoir reçu de nouvelles informations. La Chine réfléchirait bien à livrer des armements à la Russie. Il a assuré avoir profité de son tête-à-tête avec Wang Yi pour réitérer au ministre des Affaires étrangères chinois que cela poserait un sérieux problème si ces informations étaient avérées.

En janvier déjà, Washington avait eu la preuve que Pékin avait fourni Moscou en casques et en gilets pare-balles. Or, il y a six mois, Joe Biden avait déjà prévenu Xi Jinping que violer les sanctions prises contre la Russie, c'est-à-dire lui porter assistance, serait une énorme erreur. Un avertissement de plus du côté américain dans un contexte tendu ces dernières semaines avec l'épisode du ballon espion. Le président américain doit arriver mardi en Pologne pour redire le soutien sans faille des États-Unis à l'Ukraine.

À écouter également dans ce journal

Pierre Palmade - Le comédien fait l'objet d'une enquête ouverte par le parquet de Paris pour "détention d'images pédopornographiques" après une dénonciation d'un homme se présentant comme une personne de son entourage.

Corée du Nord - L'ONU a "fermement" condamné l'envoi de nouveaux missiles par la Corée du Nord en mer du Japon. Les deux engins ont été tirés cette nuit, 48 heures après un autre tir.

Ligue 1 - L'Olympique de Marseille s'est imposé à Toulouse (2-3) en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Les Marseillais ont confirmé leur place de deuxième à une semaine du choc contre le PSG, qui a battu Lille (4-3) avec beaucoup de difficultés.

