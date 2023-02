Ballon chinois : Pékin accuse à son tour Washington d'espionnage

Nouvelle passe d'armes entre les États-Unis et la Chine. Pékin a accusé Washington à son tour de l'espionner à coups de ballons. Les autorités chinoises ont assuré que des ballons américains avaient survolé leur espace aérien plus d'une dizaine de fois depuis un an. Ces vols n'étaient pas autorisés, mais Pékin a géré ces incursions de manière responsable et professionnelle, selon la communication officielle chinoise.

Les propos des autorités chinoises restent flous. On ne sait pas si ces engins ont été interceptés ou abattus, s'ils existent réellement. La réaction américaine est toujours attendue. Nouveauté dans cette affaire, Pékin et Washington se sont enfin parlés à propos du premier ballon chinois, qui avait été abattu le 4 février au-dessus de l'Atlantique. Après l'avoir repéré, le Pentagone avait demandé des explications. La demande avait été rejetée pendant plusieurs jours. Xi Jinping, le premier secrétaire du parti communiste chinois n'avait pas voulu prendre au téléphone le patron du Pentagone.

Cette affaire prend une proportion énorme au sein des relations diplomatiques entre les deux pays. Le secrétaire d'État Anthony Blinken gèle son voyage en Chine, Joe Biden tacle maintenant Xi Jinping en public et Pékin accuse le président américain de propos irresponsables.

