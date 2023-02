PSG : 59% des Français pensent que Christophe Galtier doit rester d'ici au retour face au Bayern

Le PSG a beau avoir limité la casse en s'inclinant 1-0 au Parc des Princes en 8es de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, mardi 14 février, ce résultat est jugé "mauvais" par 69% et 63% des amateurs de football. 26% du grand public et 23% des passionnés pensent même que c'est "un très mauvais" résultat.

Organisation tactique (71% des amateurs de football), collectif (67%), engagement (67%)... Le club de la capitale a péché dans tous les compartiments du jeu. 35% des Français et 45% des amateurs de football pensent que le club de la capitale peut tout de même se qualifier pour les quarts de finale au match retour, le mercredi 8 mars (21h) en Bavière.

Sans surprise, un seul homme émerge lorsque l'on demande aux passionnés quels ont été les meilleurs joueurs parisiens : Kylian Mbappé (72%), alors qu'il était de retour après une blessure à la cuisse gauche et n'est entré qu'à la 57e minute. Enfin, 59% des Français et 71% des amateurs de football pensent que le PSG doit conserver Christophe Galtier d'ici au match retour.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les jeudi 16 et vendredi 17 février 2023 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 381 amateurs de football.

