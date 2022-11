Les infos de 5h - Grève à la RATP : à quelles perturbations faut-il s’attendre ?

Il va falloir s'armer de patience si vous avez prévu de vous déplacer avec les transports ce jeudi 10 novembre en Ile-de-France. Les agents de la RATP sont en grève et la journée noire annoncée aura bien lieu.

Cinq lignes seront totalement fermées : la 2,8,10, 11 et 12. Neuf lignes resteront tout de même ouvertes uniquement aux heures de pointes (de 7h30 à 9h30 et 17h30 à 19h30). Seules deux lignes seront ouvertes toute la journée, car elles sont automatiques : la 1 et la 14. Mais la RATP prévient : attention à la saturation.

La situation ne sera pas meilleure sur le RER A où un train sur trois circulera en moyenne. Sur le RER B, la fréquence sera de un train sur deux. Pour les bus, ce sera un peu mieux avec deux sur trois.

Les grévistes réclament des augmentations de salaires depuis plusieurs mois. Ils affirment discuter avec la direction depuis plusieurs mois, mais ne pas être entendus, donc ils disent ne plus avoir le choix. Autre raison : le manque de personnels. Ils manqueraient environ 100 conducteurs de métros à la RATP en ce moment. Ils dénoncent par exemple l'impossibilité de poser leurs vacances correctement en raison de ce manque de personnels.

D'autres secteurs seront touchés en France, car c'est un appel national de la CGT, mais la mobilisation ne sera pas très importante.

À écouter également dans ce journal

Football - Didier Deschamps a dévoilé mercredi 9 novembre le nom des 25 joueurs qui défendront les chances des Bleus au Qatar.

Santé - À l'origine d'un record d'hospitalisations "depuis plus de dix ans", qui alimentent la crise en pédiatrie, l'épidémie de bronchiolite a poussé le gouvernement à déclencher un plan d'urgence national prévu pour les situations sanitaires exceptionnelles.

Guerre en Ukraine - Le ministre russe de la Défense a ordonné mercredi le retrait des forces russes de la rive droite du fleuve Dniepr dans la région ukrainienne de Kherson.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info