Trois jours après la mobilisation du mardi 18 octobre, la CGT a dégainé un nouvel appel à la grève. Le syndicat, qui a revendiqué quelque 300.000 manifestants lors de cette première journée (30.000 selon les autorités), a lancé un nouveau mouvement pour deux jeudis : le 27 octobre et le 10 novembre. La CGT souhaite "demander une augmentation des salaires", a affirmé ce vendredi à l'AFP la secrétaire confédérale Céline Verzeletti.

"On ne veut pas lâcher", a affirmé la dirigeante syndicale, estimant que la CGT est "en phase avec les attentes des salariés". Dans un contexte de très forte inflation, et dans le sillage des grèves dans les raffineries, la CGT ambitionne de générer une contestation globale et des grèves dans tous les secteurs.

Le mouvement du 18 octobre avait finalement occasionné peu de perturbations dans les transports, la SNCF ayant assuré la moitié du trafic, la RATP étant quasiment en rythme normal, et le télétravail permettant de limiter l'impact sur les entreprises.

