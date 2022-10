Ce mercredi soir, tous les sites jusque-là mobilisés ne semblent plus sur la même longueur d'ondes car la grève a été suspendue à la raffinerie de Donges. C'est l'une des plus grosses raffineries de TotalEnergies, avec une capacité de raffinage de 11 millions de tonnes par an.

Sur les autres sites en revanche, la grève se poursuit. Mais les votes se font toutes les huit heures. Gonfreville (Normandie) ou encore la Mède ont décidé de reconduire le mouvement, tout comme au dépôt pétrolier de Mardyck, près de Rouen.

Le représentant de la CGT l'assure, le mouvement est largement soutenu après 23 jours de grève : "Ce sont les salariés" et non "la CGT" qui est déterminée, explique ce dernier, interrogé ce mercredi. Et d'ajouter que la CGT est surtout présente en soutien aux salariés, qui continuent de se mobiliser.

En revanche, à Feyzin au Sud de Lyon, une réunion a lieu depuis 16h avec la direction du site. Les grévistes réclament notamment des embauches, et ils pourraient lever le mouvement si elles sont accordées.

Outre ces avancées locales, au niveau du groupe TotalEnergies, une porte de sortie peut également s'ouvrir. Car il y a eu un contact entre la CGT et la direction en fin de matinée. Les deux parties ne s'étaient pas parlé depuis la signature de l'accord avec les deux autres syndicats vendredi dernier. La CGT dit avoir proposé un protocole de sortie de crise à la direction, ce que la direction ne confirme pas pour l'instant.

Le syndicat demande "la mise en place de négociations sur l’emploi et les investissements et des négociations locales", ainsi que des garanties sur l’absence de répression vis-à-vis des grévistes.

À écouter également dans ce journal

