publié le 28/09/2020 à 05:46

C'est une nouvelle affaire qui pourrait bien embarrasser Donald Trump, à l'approche de la présidentielle américaine, le mardi 3 novembre. Selon une enquête potentiellement explosive du New York Times, publiée ce dimanche 27 septembre, le président américain n'aurait payé que 750 dollars d'impôts fédéraux en 2016, l'année de son accession à la Maison Blanche, puis autant en 2017, et n'a payé aucun impôt durant 10 des 15 années précédentes.

Quelques heures après la publication de l’enquête, Donald Trump a déclaré que ces révélations étaient des "informations bidon". "C'est une fake news, une totale fake news" a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche en regrettant qu'"ils (les médias) nous ressortent la même histoire qu'il y a quatre ans, ce sont les mêmes allégations".

"Je paie mes impôts mais les services fiscaux ne me traite pas bien" a estimé le président américain, en ajoutant qu'il "serait fier de donner plus d'informations mais le New York Times ferait n'importe quoi pour me nuire".

