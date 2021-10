Les infos de 5h - Découvert bancaire : "c'est un cercle vicieux", témoigne une mère de famille

Il s'agit du sujet qui monte en ce début de campagne présidentielle : le pouvoir d'achat. Selon une récente étude de Panorabanques, un Français sur deux dépasse régulièrement son découvert autorisé, au moins une fois dans l'année. "C'est complètement un cercle vicieux", témoigne Audrey au micro de RTL.

Cette mère de famille et son mari, récemment tombé malade, travaillent tous les deux, mais ne parviennent pas à retrouver l'équilibre. "On a souvent été à découvert, mais en général il n'était pas au maximum et il servait à attendre que le salaire arrive", explique Audrey, alors que ce dépassement intervient désormais tous les mois.

Ce découvert, la mère de famille l'avait pourtant refusé il y a quelques années. "La banque nous l'a mis d'office", assure-t-elle. Selon Audrey, en bénéficier n'est pas une bonne idée car "plus on est à découvert, moins on a d'argent". "Quand le salaire arrive, on n'a déjà pas le salaire plein puisqu'il couvre le découvert donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue", poursuit-elle.

Audrey regrette également que lorsqu'elle "arrive au bout de (son) découvert, (sa) banque va laisser d'autres paiements passer". Ainsi, "je dépasse mon découvert et dois payer des frais, ce qui finalement va me coûter deux fois plus cher". Pour cette mère de famille "il serait peut-être mieux de rejeter une facture de téléphone et de la payer le mois d'après" afin de limiter les frais et tenter de sortir de cette situation bancaire précaire.

