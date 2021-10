PSG-Leipzig : Neymar forfait en raison de "douleurs aux adducteurs"

La quatrième association du trio Mbappé-Neymar-Messi sous les couleurs du Paris Saint-Germain n'aura pas lieu face à Leipzig en Ligue des champions, mardi 19 octobre (21h) au Parc des Princes. Le Brésilien ressent des "douleurs aux adducteurs", a annoncé le club de la capitale à la veille de la rencontre comptant pour la troisième journée de la phase de poules.

Le numéro 10 est forfait, tout comme le milieu argentin Leandro Paredes (quadriceps) et le défenseur espagnol Sergio Ramos (en phase de reprise individuelle). Angel Di Maria, lui, purgera son troisième et dernier match de suspension après un rouge la saison passée face à Manchester City en demi-finale retour. Un autre Argentin est très incertain : Mauro Icardi, pour des "problèmes personnels". Le communiqué ne mentionne pas Keylor Navas, touché à une hanche en sélection.

Le PSG précise que Neymar (29 ans) "devra prolonger une période de soins de quelques jours avant un retour normal avec le groupe". Derrière Leipzig se profile le choc de la 11e journée de Ligue 1 face à Marseille, dimanche 24 octobre (20h45) au stade Vélodrome. C'est la première blessure du Brésilien cette saison. Il a pu être aligné avec Mbappé et Messi trois fois, en Ligue des champions à Bruges (1-1) et contre Manchester City (2-0), et en Ligue 1 à Rennes (défaite 2-0).