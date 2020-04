publié le 20/04/2020 à 05:45

À partir du 11 mai, si cafés et restaurants ne seront toujours pas autorisés à reprendre leur activité, les écoles pourront progressivement rouvrir et plusieurs scénarios sont à l'étude. Peut-être en priorité l'accueil des élèves les plus fragiles, peut-être une réouverture dans les départements les moins touchés, peut-être en demi-classe.

"Personne n'imagine une entrée massive des élèves dans les établissements. Déjà le 11 ce sera peut-être d'abord les enseignants qui vont rentrer tranquillement pour pouvoir travailler, se retrouver, mettre en place ce qui va être fait. Puis après, les élèves vont revenir progressivement", a souligné Hubert Salaün, porte-parole de la Peep (fédération des Parents d'élèves de l'enseignement public).

"Pour des questions d'organisation, on ne peut pas aujourd'hui remettre 50 élèves dans un bus, 600 élèves en une heure à la cantine. Donc ça va être progressif et bien discuté avec les parents d'élèves, les mairies, les collectivités locales et les enseignants", a-t-il ajouté.

Hubert Salaün ressent que les parents d'élèves sont "partagés" à l'idée de remettre leurs enfants à l'école. Pour certains, c'est un "retour à la normalité". Pour d'autres, c'est synonyme d'angoisse "parce que parfois eux-mêmes ont des problèmes ou leurs enfants en ont. Il y a des peurs qui sont installées. Il va falloir beaucoup de pédagogie".

