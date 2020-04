publié le 15/04/2020 à 21:22

Il va falloir y aller pas à pas. Valérie Pécresse prévient les Franciliens que le déconfinement prévu le 11 mai prochain se fera "très progressivement". La présidente de la région Ile-de-France a rappelé que cette sortie du confinement se ferait de manière graduelle et "différenciée selon les régions" ce mercredi 15 avril sur France Inter.

Valérie Pécresse a en effet tenu à rappeler que la région Ile-de-France a la spécificité d'avoir "tous les jours 5 millions de Franciliens dans les transports en commun". "Est-ce qu’on imagine aujourd’hui remettre 5 millions de personnes dans les métros et les RER ? Aujourd’hui, il n’y a plus que 500.000 personnes chaque matin dans ces transports. La marche est très haute, il va falloir y aller très progressivement, comme dans les écoles et les entreprises", prévient la présidente de région.

Un retour à la normale qui s'appliquera également aux établissements scolaires. "Ce que j'imagine, c'est que la reprise du travail pour les écoles, pour les lycées, ne puisse être que progressive. Qu'on puisse imaginer, par exemple, faire des classes dédoublées, avoir des arrivées à des heures différentes, par exemple, peut-être les petits entre 8 et 9 heures, les collégiens entre 9 et 10 heures, les lycéens entre 10 et 11 heures", détaille-t-elle.

Un retour prioritaire des élèves défavorisés, déscolarisés

La présidente de région souhaite en priorité "faire revenir les élèves les plus défavorisés, ceux qui sont déscolarisés". "En Île-de-France, un certain nombre d’élèves n’avaient pas d’équipement numérique chez eux, ou avaient juste un téléphone portable, ou n’avaient pas l’abonnement pour avoir une bonne connexion chez eux", selon Valérie Pécresse. Elle déplore "une fracture numérique, une fracture scolaire, qui est très palpable". Malgré la réouverture des établissements scolaires, la présidente de la région Ile-de-France prévient qu''"on restera quand même dans beaucoup de travail à distance, de télétravail et de télé enseignement".