François Bayrou est l'invité du Grand Jury dimanche 19 avril

publié le 16/04/2020 à 14:40

"Si l'Europe n'a pas une réponse coordonnnéee" face à la crise du coronavirus, "elle explosera". La phrase est signée François Bayrou. Invité du Grand Jury RTL, LCI et Le Figaro ce dimanche 19 avril, le président du MoDem et maire de Pau abordera évidemment l'épidémie de coronavirus, qui a plongé la France, l'Europe et le monde entier dans l'incertitude la plus totale.



Selon François Bayrou, la meilleure stratégie européenne serait de "bloquer le compteur au début de cette crise et analyser les dépenses qui sont faites sur l'ensemble du continent européen pour lutter contre l'épidémie. Cette partie-là des budgets publics doit être le plus possible partagée", selon ses propos tenus au début du mois d'avril sur BFMTV et RMC.

En direct et en duplex depuis sa ville de Pau, François Bayrou répondra à partir de 12h ce dimanche aux questions de Benjamin Sportouch (RTL), Guillaume Roquette (Le Figaro), et Adrien Gindre (TF1/LCI).

Posez vos questions au président du MoDem dans les commentaires de cet article, il y répondra en direct dans l'émission.