publié le 19/04/2020 à 19:56

L'annonce d'Emmanuel Macron de commencer "progressivement" à rouvrir les crèches, les écoles, les collèges et les lycées, à partir du 11 mai a provoqué l’incompréhension de certains dans le corps professoral. Edouard Philippe a précisé, ce dimanche 19 avril, cette mesure. "Les écoles n'ouvriront pas partout le 11 mai et ne fonctionneront pas partout le 11 mai dans les conditions dans lesquelles elles fonctionnaient le 11 février ou le 11 janvier, ou avant les mesures de confinement", a déclaré le premier ministre.

Le chef du gouvernement a détaillé les deux scénarios actuellement à l'étude. "Nous pouvons évidemment imaginer des hypothèses où ce seraient des moitiés de classes qui rentreraient à partir du 11 mai et qui, une semaine sur deux, pourraient avoir le lien physique et intellectuel avec le professeur pour ensuite alterner avec l'autre moitié de la classe", précise Edouard Philippe.

Autre possibilité : "On peut imaginer l'utilisation des locaux de façon différente en utilisant des espaces plus larges que de simples classes". "Pour faire court, on peut imaginer beaucoup de choses, conclut le premier ministre. Et nous devons travailler sur toutes les hypothèses. Nous devons travailler sur toutes ces hypothèses".

Le ministre de l'Education national Jean-Michel Blanquer avait évoqué une reprise progressive qui "implique forcément qu'on ne va pas avoir les mêmes âges qui rentrent au même moment". Les élèves et les enseignants devront-ils porter des masques ? C'est "fort possible mais ça fait partie des choses qu'on va décider au cours des deux prochaines semaines", avait alors déclaré le ministre.