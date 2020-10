publié le 06/10/2020 à 05:45

Nouvelles restrictions à Paris et dans la petite couronne dès ce mardi 6 octobre au matin. Parmi les nouvelles mesures, l'une des plus difficiles pour les familles de nos aînés est la mise en place de visites sur rendez-vous dans les Ehpad. Pas plus de deux personnes autorisées dans un espace dédié.

Pour autant, le personnel et les résidents acceptent et comprennent les dernières restrictions. À Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, les maisons de retraite se donnent le droit de ne plus accueillir les visiteurs qui ne respecteraient pas le protocole sanitaire. Florence, responsable de la vie sociale d'un Ehpad de la commune, assure que "cela fait des mois qu'on rappelle sans arrêt qu'il faut remettre le masque, se laver les mains".

Malgré ces nouvelles mesures strictes, c'est surtout un reconfinement qui a été évité pour les résidents. Leur enfermement seul dans leur chambre reste un traumatisme. "On a besoin du soutien de la famille. Les personnes veulent surtout éviter le reconfinement, donc elles acceptent tout ce qu'on leur demande", précise l'une des pensionnaires. Les visites dureront 30 minutes, toujours dans une salle isolée.

À écouter également dans ce journal :

Donald Trump est sorti de l'hôpital - Tout juste sorti de l'hôpital, le président américain a appelé les Américains à "sortir" tout en étant "prudents", malgré les plus de 200.000 morts dues à la pandémie dans le pays. "N'en ayez pas peur, vous allez le battre", a déclaré le Donald Trump à propos du Covid-19. Il va faire de la maladie un argument de campagne.

Intempéries dans les Alpes-Maritimes - Saint-Martin-Vésubie et la vallée de la Roya toujours coupées du monde. Trois nouveaux corps ont été retrouvés dans les Alpes-Maritimes, 72 heures après des crues historiques. Cela porte à quatre morts le bilan côté français des intempéries qui ont frappé la région des Alpes-Maritimes. 6.000 foyers restent privés d'électricité.



Roland-Garros - Il n'y a plus de représentant français à Roland-Garros. Après la défaite héroïque d'Hugo Gaston face à Dominic Thiem, c'est Fiona Ferro (49e) qui s'est inclinée en huitièmes de finale face à l'Américaine Sofia Kenin, numéro 6 mondiale et lauréate de l'Open d'Australie 2020, en trois sets 2-6, 6-2, 6-1 lundi 5 octobre.