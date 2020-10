Les infos de 5h - Roland-Garros : Gaston perdant mais héroïque face à Thiem

publié le 05/10/2020 à 05:45

Il n'y a plus qu'une seule Française à Roland-Garros : c'est Fiona Ferro, qui défiera le numéro 6 mondiale Sofia Kenin ce lundi 5 octobre en 8e de finale. Caroline Garcia a été balayée par Svitolina.

Sur le tableau masculin, Hugo Gaston, héroïque, a perdu en cinq sets contre Dominic Thiem. L'exploit n'était vraiment pas loin. Le 239e mondial a régalé le public avec une cinquantaine d'amorties en trois heures.

Ses parents, installés en tribune, n'ont pas manqué une miette du match. Leur joie était contenue à la fin du match mais les yeux de Thierry et Fabienne trahissaient leur émotion et surtout la fierté du clan Gaston.

"Il a perdu mais c'est une victoire pour lui. Il s'en est fallu de très peu", a réagi sa maman. Son papa, Thierry, a confié avoir eu "la boule au ventre un peu au début" avec "un peu d'inquiétude peut être surtout qu'il jouait Thiem mais après plus ça allait plus c'était du régal. En plus avec tout le public avec lui c'est top".

La famille Gaston au complet était là. Son grand-frère Anthony est vite sorti à l'extérieur du stade après le match, pour faire les cent pas et évacuer les 3h30 de tension : "Il nous a régalés. Il a été top sur tout le tournoi. Il a été exceptionnel, il me tarde de le retrouver." Retrouver son petit-frère d'1m73 qui était dimanche soir un géant

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Paris a basculé en zone d'alerte maximale. De nouvelles restrictions devraient être annoncées ce lundi 5 octobre. Les restaurants devraient pouvoir rester ouverts mais avec un protocole sanitaire encore plus strict. Les bars devront eux fermés.

Mort de Victorine - Près de 6.000 personnes ont répondu à l'appel des proches de Victorine et les ont rejoints pour une marche blanche à Villefontaine en Isère, là où la jeune fille a été tuée avant d'être retrouvée morte dans un ruisseau lundi dernier.

Football - L'OM a fait match nul 1-1 à Lyon. Un score qui relève presque du miracle. Payet a ouvert le score contre le cours du jeu puis a pris un carton rouge à la 16e minute, laissant ses coéquipiers à 10. Alvaro a concédé le penalty, qu'Aouar a transformé. Les Marseillais n'ont plus gagné depuis le Clasico contre Paris.