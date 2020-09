Covid-19 : "Non, on ne reconfine pas les Ehpad" affirme Jean Castex

publié le 25/09/2020 à 00:58

Invité dans l'émission Vous avez la parole, ce jeudi 23 septembre, sur France 2, le Premier ministre Jean Castex a été questionné par Armelle Le Bigot-Macaux, présidente de l'association l'École des grands-parents européens, concernant la gestion des personnes âgées de plus de 65 ans, face au regain de l'épidémie. "Non on ne reconfine pas les Ehpad!" a commencé par assurer Jean Castex, qui évoque des "progrés" par rapport à mars.

"On a fait des progrès par rapport à mars" a souligné le Premier ministre qui reconnaît que "les interdictions des visites, ont été un moment parfois extrêmement catastrophique pour les résidents" des Ehapd. Selon lui, "le confinement général peut avoir des conséquences, y compris sanitaires plus fortes que la Covid".

Jean Castex a fait savoir que son gouvernement était "collectivement" à la recherche du bon équilibre. "Je sais parfaitement le rôle que jouent les grands-parents, il est absolument indispensable" a-t-il dit à Armelle Le Bigot-Macaux en affirmant que "mon seul objectif est de vous protéger". Face à la recrudescence de l'épidémie, le Premier ministre a appelé les seniors à prendre leurs précautions : "Prudence, protégez-vous".