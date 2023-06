Au moins 421 personnes ont été interpellées la nuit dernière à la suite des émeutes qui ont touché le pays. La plupart d'entre elles étaient âgées entre 14 et 18 ans, selon l'entourage du ministre de l'Intérieur. Pour limiter les violences, des couvre-feu nocturnes ont été décrétés dans plusieurs villes comme Clamart (Hauts-de-Seine), Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) ou à Compiègne (Oise).

À Compiègne, les mineurs n'ont plus le droit de se trouver dehors entre 22h et 6h du matin. "C'est une mesure proportionnée, qui est la même que celle prise dans des périodes où l'on sait que l'ambiance va être chaude, qu'il va y avoir beaucoup de monde dans les rues", explique Philippe Marini, le maire de Compiègne.

"C'est une mesure de protection et de prévention, dans l'intérêt des mineurs et des familles", poursuit l'élu. Ce couvre-feu consiste à "dire aux familles qu'elles sont responsables de leurs enfants, qu'il peut y avoir des risques sur l'espace public et de tenir compte de cette situation. C'est une question de responsabilité, dans leur intérêt et aussi dans l'intérêt de la société".

À écouter également dans ce journal

Violences - Une nouvelle nuit de violences a marqué le pays, malgré un important dispositif policier. Selon l'entourage de Gérald Darmanin, plus de 400 émeutiers ont été interpellés.

Jeune tué à Nanterre - Le policier, auteur du tir qui a tué Nahel, a été mis en examen deux jours après pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Sur RTL, son avocat assure qu'"il a tiré dans le cadre de la loi".

Hijab - Le Conseil d'État maintient l'interdiction du port du hijab dans le football féminin. Le collectif de femmes musulmanes "Les Hijabeuses" avait déposé un recours contre la Fédération française de football (FFF), qui leur interdit de jouer voilées lors des compétitions.