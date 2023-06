DOCUMENT RTL - Mort de Nahel : "Il a tiré dans le cadre de la loi", défend l'avocat du policier

Le policier, auteur du tir qui a tué mardi 27 juin 2023 Nahel, un adolescent de 17 ans à Nanterre, a été mis en examen deux jours après pour homicide volontaire et placé en détention provisoire, a annoncé le parquet. Une décision rare que l'avocat du policier maître Laurent-Franck Lienard conteste au micro de RTL.

"Il a été placé en détention provisoire, notamment pour du fait du trouble à l'ordre public présenté par ces faits et pour sa propre sécurité, explique le conseil. Ce sont les motifs qui ont été retenus par les magistrats. [Il vit ça] extrêmement mal. C'est un policier. Il a consacré sa vie entière à faire appliquer la loi et à protéger les gens. Il a dû appliquer un tir dans le cadre de son travail, qui est une décision extrêmement difficile. Et maintenant, il part en détention. Il part en prison".

"Peut-être a-t-il fauté ? On ne sait pas, on en parlera, poursuit maître Laurent-Franck Lienard. On débattra de ça devant la justice. Mais la détention, ça doit rester exceptionnel. Il y avait vraiment d'autres solutions. C'est pour calmer le jeu et pour éteindre le feu. Et je pense que c'est un mauvais calcul parce qu'on n'éteint pas le feu en mettant les policiers en prison. Mon client a expliqué les raisons de son tir. Sa thèse, je ne peux pas véritablement la développer parce qu'elle est couverte par le secret de l'instruction. Mais il a expliqué les raisons de son tir qui sont des raisons légitimes, et nous, nous combattrons la légitimité de son acte parce que, véritablement, il a tiré dans le cadre de la loi. Il n'a pas commis un acte qui me semble en dehors des conditions légales", conclut l'avocat.

Pour les magistrats, à ce stade de l'enquête, le tir n'était pas réglementaire. C'est la signification de cette mise en examen pour homicide volontaire. Les juges d'instruction estiment qu'il existe des indices graves et concordants qui incriminent le policier. Et cela, quelle que soit la séquence qui a précédé le tir mortel. Le procureur de Nanterre a détaillé ce 29 juin les faits établis à ce stade, aussi bien par les différentes auditions que l'analyse des vidéos publiques et la vidéo surveillance.



La décision de placer en détention un policier reste extrêmement rare. L'an denier, il y a eu 13 tirs mortels de policiers dans le cadre d'un refus d'obtempérer. Cinq mises en examen et aucune détention provisoire.

