ÉDITO - Jeune tué à Nanterre : "Il faut prendre le temps de la justice et pas de la justice expéditive", dit Ventura

Une marche blanche sera organisée ce jeudi après-midi à Nanterre à l'appel de la mère de Nahel, ce jeune de 17 ans tué mardi matin après un refus d'obtempérer. Le gouvernement tente d'apaiser le climat mais la polémique fait rage. On a vu toute la classe politique monter au créneau. Qu’il y ait de l’émotion c’est tout à fait normal. Qu’il y ait de la récupération politique, en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, c’est irresponsable. Tout s’est emballé mercredi à une allure folle...

Tous ces politiques qui ont vociféré toute la journée, qui n’ont même pas pris 3 minutes pour réfléchir, pour peser les choses et qui lancent des polémiques pour marquer des points. Franchement dans des cas comme ça, voir les réflexes idéologiques prendre le dessus, ça donne la nausée. C’est ce que l’on a vu : une extrême-gauche qui tire la conclusion que la police est fasciste et raciste et la droite qui défend le policier alors que son geste est difficile à défendre.



On pense notamment à la réaction du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin qu’on ne peut pas suspecter de ne pas soutenir les policiers, quand il dit qu’en "aucun cas un geste comme celui qu’on a vu ne se justifie". Il a sans doute déjà visionné plusieurs vidéos, il a eu des remontées, de premiers éléments, qui lui font dire que le policier n’aurait pas dû utiliser son arme comme il l’a fait. Alors bien sûr, il le fait aussi pour enclencher la désescalade, faire redescendre la pression. Parce qu’on voit bien le climat éruptif : déjà il y a ceux qui parlent de "marche de la révolte" et pas de marche blanche. Il y a tous ceux qui s’en mêlent, au-delà des politiques, Omar Sy, Kylian Mbappé...



On ne peut pas continuer à collectionner les morts Alba Ventura

Rien ne justifie ce qui s’est passé, mais il faut arrêter. Il faut prendre le temps de la justice et pas de la justice expéditive. Parce que de l’autre côté, on a une victime, un jeune, qui n’était pas un ange. Ce n’était pas la première fois qu’il était en situation de refus d’obtempérer, il conduisait une grosse voiture à 17 ans. Il ne s’agit pas d’accuser Nahel, malheureusement le pire est arrivé. Mais il s’agit de dire que ce sont des comportements de plus en plus fréquents notamment dans les quartiers difficiles où lorsqu’un policier se met en travers, on ne s’arrête plus. Ça interpelle. Encore une fois cela ne justifie en rien le tir du policier, mais il va falloir sortir de ce contexte de plus en plus nerveux.



On voit bien le niveau de haine que l’on a atteint. Qu’est-ce qui fait qu’à 17 ans on se met en danger de cette manière ? Ça témoigne d’une relation à la loi, à la police qui est particulièrement compliquée. On ne peut pas laisser des quartiers échapper à l’ordre républicain, de même qu’on ne peut pas laisser la violence exploser dès qu’une voiture de police pénètre dans un quartier.

Cela arrive tout le temps, encore la semaine dernière à Évreux où deux voitures de la BAC ont procédé à des interpellations, ce qui a provoqué des émeutes avec une centaine de jeunes. Oui il y a des flics sous pression, oui il y a des gamins qui se sentent menacés. Il faut qu’on sorte de ça, on ne peut pas continuer à collectionner les morts pour refus d’obtempérer et on ne peut pas non plus empêcher les policiers de lutter contre la délinquance. Pour cela il faut rappeler que la France est un état de droit.