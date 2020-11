publié le 18/11/2020 à 05:46

La France a officiellement enregistré, ce mardi 17 novembre, plus de 2 millions de cas positifs à la Covid-19, depuis le début de l’épidémie. Malgré les 45.522 nouveaux cas contractés lors des dernières 24h, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a affirmé que "les efforts collectifs commencent à porter leurs fruits".

Jérôme Salomon s'inquiète néanmoins des conséquences psychologiques, liées au contexte sanitaire, pour les Français. "Cette épidémie est stressante, anxiogène et peut générer une souffrance psychologique pour nombre d'entre nous" a-t-il dit en ajoutant qu'"on observe une augmentation importante des états dépressifs et le nombre de personnes concernées a doublé entre fin septembre et début novembre".

Le directeur général de la Santé a ensuite livré quelques conseils pour les personnes atteintes de troubles dépressifs pour lesquelles il faut "rester en lien et parler avec son entourage, éviter d'être connecté à l'actualité toute la journée et organiser et rythmer ses journées". "Restons solidaires, attentifs à nos proches, nos voisins, nos amis et prenons soins les uns des autres" a-t-il affirmé.

À écouter également dans ce journal

Société - L’Autorité de régulation des communications électroniques, autorise les opérateurs à exploiter, à partir de ce mercredi 18 novembre, les fréquences qu’ils ont acquises pour développer la 5G. Leur but sera d’abord d’éviter la saturation du réseau.

Politique - Les députés ont entamé l'examen du texte controversé sur la "sécurité globale", mardi 17 novembre. Des échauffourées ont éclaté entre plusieurs centaines de personnes et les forces de l'ordre à la fin d'un rassemblement, près du Palais Bourbon, en dépit du confinement.

Sport - Les Bleus ont terminé leur année 2020 par une victoire face à la Suède (4-2), dans le cadre de la Ligue des Nations. Auteur d'un doublé, Olivier Giroud n'est plus qu'à 7 unités du record de Thierry Henry (51 buts).