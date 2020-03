Coronavirus : le pic est-il arrivé dans le Haut-Rhin ?

publié le 31/03/2020 à 11:16

Des chiffres encourageants alors que démarre aujourd'hui la troisième semaine de confinement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Les hôpitaux du Grand-Est sont toujours saturés, les médecins débordés, mais dans le Haut-Rhin, depuis ce week-end, les appels au SAMU sont moins nombreux et les admissions aux urgences moins fréquentes, de quoi entrevoir un léger début d'accalmie.

Ici dans le Haut-Rhin, c'est la première petite lueur d'espoir : les médecins n'osent pas vraiment y croire mais ils se demandent s'ils n'ont pas dépassé le pic de l'épidémie. Il y a un tassement des appels au SAMU et depuis ce week-end, les arrivées aux urgences de Colmar sont en légère baisse, notamment les cas graves à intuber.

D'après le chef de service du CHU de Colmar, le Docteur Éric Thibaut, cette situation "reste pour le moment une tendance". "Il nous faut un peu plus de recul pour affirmer qu'on a passé un pic", explique-t-il. Et d'ajouter : "on a une petite baisse en nombre de patients infectés par le coronavirus et surtout, le plus important, en nombre de cas graves".

Dans le Haut-Rhin, les écoles avaient été fermées et les déplacements limités une semaine avant le confinement national. Les soignants espèrent que cette accalmie ressentie aujourd'hui en est le résultat direct mais il faudra attendre deux à trois jours de baisses consécutives pour avoir la preuve que la région a bien franchi le pic de l'épidémie.