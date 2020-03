et Capucine Trollion

publié le 31/03/2020 à 19:38

Selon nos informations, les policiers et gendarmes ont procédé à 5.464.615 contrôles depuis le début du confinement en France.

Au total, jusqu'au 30 mars au soir, 336.626 infractions ont été relevées dans l'Hexagone, ce qui correspond à une hausse de plus de 76.000 infractions en 3 jours, depuis les chiffres communiqués vendredi dernier. Plus précisément, à Paris et en petite couronne, 571.891 contrôles ont été effectués pour 61.473 infractions relevées. Le non-respect des mesures de confinement est passible d'une amende de 135 euros (contravention de 4e catégorie).

Si une deuxième violation des règles de confinement est constatée dans un délai de 15 jours, la verbalisation passe à 200 euros (contravention de 5e catégorie), selon un décret paru au Journal officiel le 29 mars. Cette amende est majorée à 450 euros si elle n'est pas payée dans les 45 jours, précise encore le décret.

Le 24 mars, le ministère de l'Intérieur a mis en ligne une nouvelle version de l'attestation de sortie dérogatoire. Faisant suite aux annonces du Premier ministre la veille, elle contient deux nouveaux motifs de sortie, précise les autres et invite à mentionner l'heure de sortie. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, pas de panique : il suffit de l'écrire vous-même sur papier libre.