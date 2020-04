publié le 03/04/2020 à 04:30

En première ligne face à l'épidémie de coronavirus, le personnel soignant de deux hôpitaux parisiens ne se sent plus en sécurité lorsqu'ils finissent leur service et souhaitent rentrer chez eux. Le confinement vide les rues de Paris, et plusieurs soignants des hôpitaux Lariboisière et Fernand Vidal ont été agressés.

"Avant, il y avait vraiment du monde, maintenant on se sent vraiment seul. Et c'est vrai qu'on est facilement abordés pour avoir de l'argent ou des choses comme ça. On ne se sent pas en sécurité", explique ainsi une aide-soignante au micro de BFM TV. Le syndicat CFDT de l'hôpital Lariboisière raconte également à Franceinfo de nombreuses agressions, qui sont le plus souvent verbales mais parfois physiques.

Conséquence, l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) a déclaré à Franceinfo mercredi 1er avril que dorénavant le personnel hospitalier pourra se faire raccompagner jusqu'aux portes des stations de métro de 18h à 22h par des agents de sécurité privé. Depuis mercredi 26 mars, les tournées des forces de l'ordre sur le secteur de ces hôpitaux ont également été renforcées.