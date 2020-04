Les infos de 5h - Coronavirus : le tocilizumab comme possible remède contre la maladie

publié le 28/04/2020 à 05:51

On a peut-être trouvé un traitement contre le coronavirus. L’AP-HP avait lancé un essai clinique fin mars avec un médicament qui porte le nom de tocilizumab. Ce médicament est bien connu puisqu’il est prescrit à 10.000 personnes souffrant de polyarthrite rhumatoïde.

Ce médicament bloque le récepteur d’une protéine jouant un rôle primordial dans le processus inflammatoire. Xavier Mariette, chef du service de rhumatologie de l’hôpital Bicêtre donne plus de précisions. Ce médicament "va réussir à empêcher cet orage inflammatoire qui survient environ entre le 8e et le 10e jour de l’infection et qui aggrave l’état respiratoire des patients," explique-t-il.

Quatorze jours après le début de l’essai, les médecins ont donc constaté une diminution significative de la proportion de patients transférés en réanimation. Les résultats doivent encore être affinés mais pour Gabriel Steg, président du comité de pilotage Recherche Covid, le tocilizumab constitue un réel espoir. "Ce n’est pas un bénéfice accessoire. Tout le monde comprend après quelques semaines de confinement combien il est critique d’éviter à un patient atteint du Covid d’aller en réanimation."



Un pronostic donc amélioré, peu d’effets indésirables et un prix certes élevé pour une seule injection : 800 €. Mais comme le font remarquer les médecins, c'est un prix sans commune mesure avec le coût d’une seule journée dans un service de réanimation.

À écouter également dans ce journal

Décès - Le "sphinx" Robert Herbin, joueur et entraîneur mythique de l'AS Saint-Etienne, est décédé ce lundi 27 avril à l'âge de 81 ans a annoncé le président du club de foot stéphanois Roland Romeyer. Son décès n'a pas de lien avec le coronavirus.

Accident - Deux policiers à moto ont été fauchés par un automobiliste qui refusait de se soumettre à un contrôle routier ce lundi 27 avril à Colombes près de Paris. En garde à vue, le suspect a évoqué la situation en Palestine. Le parquet national antiterroriste se dit en phase d'observation avant de se saisir de l'enquête.



Racisme - L'IGPN a suspendu deux policiers pour leurs propos racistes. Cette décision fait suite à la diffusion d'une vidéo sur Twitter dans laquelle des policiers tiennent des propos racisteset offensants lors d'une interpellation policière.