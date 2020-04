publié le 22/04/2020 à 06:54

Le syndicat des praticiens Anesthésistes-Réanimateurs a fait les comptes, ce n'est pas très rassurant. "Sur les masques, les choses s'améliorent, il faut que ça continue à s'améliorer. Pour les masques chirurgicaux c'est 7% de manque alors qu'on était à 29% au début de la crise et sur les FFP2 ont est à 20% contre 32% au début de la crise", explique la présidente du syndicat, Anne Wernet.

"En revanche, ce qui est très très inquiétant, c'est qu'on avait une pénurie de blouses de protection et cette pénurie ne s'améliore absolument pas pendant la crise. Si on n'a pas cette protection là, soit on va moins voir les patients ce qui est quand même très délétère, soit les personnels sont obligés de prendre des risques", poursuit-elle.

Selon la présidente du syndicat SNPHAR, "tout est sur la bonne voie, mais on n'est pas encore à des situations satisfaisantes où l'on peut complètement protéger le personnel pour prendre en charge les patients Covid".

À écouter également dans ce journal

France - La pression sur les hôpitaux continue progressivement à s'alléger, a annoncé ce mardi 21 avril le directeur général de la Santé. Le nombre de personnes hospitalisées et en réanimation poursuit sa lente décrue. Mais l'épidémie de Covid-19 a tué 20.796 personnes en France depuis début mars, dont 531 ces dernières 24 heures.

Politique - Pour saluer le travail des agriculteurs et des distributeurs depuis le début de la crise du coronavirus, le président Emmanuel Macron se déplacera, ce mercredi 22 avril, en Bretagne pour visiter une exploitation agricole et un supermarché, a indiqué l'Élysée.

Automobile - Le groupe de location de voitures Hertz a décidé de supprimer 10.000 emplois en Amérique du Nord, soit 26,3% de ses effectifs globaux, pour faire des économies face aux incertitudes provoquées par la pandémie de coronavirus paralysant l'économie.