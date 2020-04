Hauts-de-Seine : un policier gravement blessé lors d'un contrôle routier

publié le 27/04/2020 à 20:17

L’incident est arrivé en début de soirée lundi 27 avril. Un policier a été blessé dans les Hauts-de-Seine. Un automobiliste a foncé sur des motards de la Direction de l’ordre public et de la circulation. Les faits se sont déroulés dans les rues de Colombes, pendant que les policiers procédaient à des contrôles routiers.



L’automobiliste a refusé de se soumettre au contrôle et a foncé délibérément sur les policiers. Deux d’entre eux sont blessés, dont un gravement avec un traumatisme crânien. L’auteur des faits a été interpellé et est actuellement interrogé par la police judiciaire des Hauts-de-Seine.



On ignore les motivations de cet homme concernant cette agression contre les policiers, mais il est connu de la justice pour des faits de droit commun, ont indiqué à la presse les services de police.