Mercredi 29 décembre, le ministre de la Santé a déploré un "raz-de-marée" de contaminations avec un record de plus de 200.000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures. Face à cette reprise épidémique, le projet visant à transformer le passe sanitaire a été validé en commission dans la nuit de mercredi à jeudi. "Nous faisons face à deux ennemis", a rappelé Olivier Véran évoquant le variant Delta et le variant Omicron. "Et là je ne parlerai plus de vague. (...) Vu les chiffres que nous enregistrons depuis quelques jours, je parlerai de raz-de-marée", a-t-il insisté.

L'impact sanitaire se fait ressentir dans les hôpitaux qui tentent de résister à cette 5e vague de l'épidémie de Covid-19. Dans les jours qui viennent, des centaines de milliers de cas quotidiens sont attendus. Jusqu'à 800.000, selon le scénario le plus pessimiste de l'Institut Pasteur. Mercredi, le taux d'incidence a dépassé 2.000 à Paris. Malgré ces chiffres spectaculaires, les épidémiologistes estiment que les hôpitaux peuvent encore tenir.

Des données encourageantes

Certes, les chercheurs font des projections optimistes et pessimistes : d'après les scénarios moyens, qui s'appuient sur les chiffres publiés en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud ou au Danemark, la sévérité de la souche Omicron pourrait être 67% plus faible que celle du variant Delta. Dans ce cas, en France, on pourrait aller jusqu'à 2.700 hospitalisations par jour sans rien changer à nos comportements, ou 1.900 par jour si chaque Français réduisait ses contacts de 10%. C'est-à-dire pas plus que lors de la 3e vague du printemps dernier.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a rappelé hier que si l'exemple anglais tend à montrer que les hospitalisations dues à Omicron pourraient chuter "de 50 à 70%" et "plus courtes", "l'impact sanitaire se fait ressentir".



À ce jour, il reste beaucoup d'inconnus sur la transmission et la dangerosité du variant Omicron. Il faudra encore une à deux semaines pour avoir des réponses. Mais les chercheurs de l'Institut Pasteur estiment que les données britanniques sont encourageantes et que la situation peut encore être gérable.

