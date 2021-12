Des chocolats de Noël rappelés à cause de "substances allergisantes non déclarées"

C'est un présent qui fait plaisir à coup sûr plaisir lors des fêtes de fin d'année : les chocolats. Cette année encore, beaucoup d'entre nous ont dû en recevoir ou en offrir. Seulement, un lot de chocolats de Noël fait l'objet d'un rappel de produit.

Les chocolats en question sont le "sachet de papillotes de Noël d'amandes noir et lait 405 grammes" de la marque Révillon Chocolatier. Ce produit a par ailleurs pu être acheté entre le 12 octobre et le 17 décembre 2021, et ce, dans des supermarchés comme E.Leclerc, Intermarché, Auchan, Carrefour, Casino,...

D'après le site du gouvernement Rappel Consommateur, ce paquet de chocolats contiendrait des "substances allergisantes non déclarées". La présence de gluten ne serait pas mentionnée dans la liste d'ingrédients. Un véritable problème pour les personnes allergiques ou contraintes de suivre un régime alimentaire spécial.

Les lots concernés par ce rappel sont les suivants : L21148 et L21151. Ces références se trouvent sur l'étiquette du paquet, situé vers la date limite de consommation. Les personnes en possession de ce paquet de chocolat sont donc appelées à ramener rapidement leur lot au point de vente, afin d'obtenir un remboursement. Pour toutes autres questions, il est possible de contacter le 0.800.400.020.