Les infos de 6h - Coronavirus : quels lieux seront concernés par le passe vaccinal ?

Un passe vaccinal à la place du simple passe sanitaire. Face à la montée du variant Omicron, et pour tenter d'éviter de nouvelles restrictions, le gouvernement augmente la pression sur les Français non-vaccinés contre le coronavirus. Un projet de loi sera d'ailleurs présenté début janvier, a annoncé vendredi 17 décembre le Premier Ministre Jean Castex.

Ce projet va concerner plus de 5,5 millions de Français non-vaccinés. Ces derniers n'auront plus la possibilité de se faire tester pour se rendre dans un lieu qui exige le passe sanitaire. Les bars, les restaurants, les discothèques, les cinémas, les théâtres, les musées, salles de spectacles, les stades, les stations de ski et les salles de sport seront ainsi concernés.

Il reste encore à trancher sur la question des transports, car il est actuellement nécéssaire d'avoir un passe sanitaire pour prendre le train et l'avion. Doit-on et surtout peut-on légalement restreindre les déplacements uniquement des non-vaccinés ? La question sera tranchée en janvier, lorsque le projet de loi sera débattu.

