Variant Omicron : pourquoi Israël envisage déjà une 4e dose de vaccin pour tous

À l'hôpital Sheba en banlieue de Tel Aviv, place à la 4e dose. Depuis lundi, 150 soignants reçoivent un nouveau rappel, dans le cadre d’un essai clinique inédit. Le professeur Cyrille Cohen est membre du conseil consultatif sur les essais cliniques des vaccins : "Jusqu’à présent en Israël entre 70 et 80% de la population éligible a reçu ce qu’on appelle le booster, c’est-à-dire la 3e dose de rappel. Mais nous n’avons pas suffisamment de données chez la population en bonne santé des effets d’une 4e dose potentielle".

Alors, objectif de cet essai clinique : tester la sûreté et l’efficacité de la 4e dose avant de lancer une campagne nationale pour les plus de 60 ans et personnes à risque. "Pour l’instant une 4e dose n’a pas été actée pour toute la population justement parce qu’on attend ces données", poursuit Cyrille Cohen. "Mais si oui elle a lieu, ça voudrait dire qu’Israël serait le premier pays à administrer de manière massive une 4e dose".

Comme la plupart de la population israélienne, David, 87 ans est plutôt confiant : "Je suis prêt à le faire. S’ils nous disent qu’il faut le faire, je vais le faire. Et ma femme et mes filles aussi". Les soignants qui ont reçu la 4e dose seront surveillés pendant 6 mois