L'agglomération de Dunkerque ainsi que les Alpes-Maritimes seront les centres d'attention de tout le pays à partir de ce vendredi 26 février au soir, date du début de la phase de confinement local instauré durant les week-ends face à la circulation de la Covid-19. Dans la région niçoise, c'est un véritable casse-tête qui se pose pour les locaux en terme d'organisation des emplois du temps.

Élodie et Julien, habitant de Saint-Laurent-du-Var, travaillent dans l'immobilier et devaient déjà faire avec le couvre-feu à 18h. Désormais, il ne sera ainsi plus possible d'organiser des rendez-vous le samedi. "J'ai dû annuler les rendez-vous de samedi et réorganiser toute ma semaine pour assumer les rendez-vous professionnel", explique Julien.

Sur le plan personnel, il a fallu aussi faire avec la réorganisation du départ en vacances de leurs deux enfants chez les grands-parents. Impossible de transporter les deux filles durant le week-end, il a fallu poser des demi-journées pour effectuer le trajet en semaine. "C'est comme ça, on s'adapte", se résigne Élodie.

