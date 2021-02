et Ryad Ouslimani

publié le 23/02/2021 à 05:48

Confiner dans les Alpes-Maritimes uniquement le week-end sera-t-il suffisant afin de stopper l'explosion de la circulation du virus dans le département ? La mesure devrait dans un premier temps avoir un effet sur les courbes de contaminations. En effet, un confinement le week-end limite drastiquement la vie sociale des habitants. Or, c'est dans la sphère privée que l'on se contamine le plus, lors de dîners et de rassemblements sans masque en famille ou entre amis.

La mesure permet aussi de limiter le brassage de population le week-end aussi bien dans les petites boutiques que dans les centres commerciaux. Si une telle décision est une première en France, elle a déjà fait ses preuves à l'étranger. À Pékin tout comme dans certains Landers allemands, le confinement en week-end avait ainsi eu pour effet une baisse des contaminations.

Reste à savoir si ce sera suffisant dans les Alpes-Maritimes, où les services de réanimation sont déjà saturés à plus de 90% d'occupation. Et l'effet de ce confinement sur les courbes ne sera pas visible avant deux semaines.

À écouter également dans ce journal

Espace - Le rover Perseverence a envoyé des vidéos et du son captés depuis la planète Mars

Coronavirus - Face à la flambée des contaminations, les Alpes-Maritimes ont décidé de mettre en place un confinement le week-end.



Rugby - France-Écosse dans le cadre du Tournoi des VI Nations est menacé par le nombre de cas détectés au sein du XV de France.

Musique - Le duo Daft Punk annonce sa séparation. Ils étaient les étendards de l'électro "French Touch".