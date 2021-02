Coronavirus : "le virus gagne de nouveau du terrain", alerte Jean Castex

publié le 25/02/2021 à 18:11

Plus de 30.000 cas détectés en 24 heures, 20 départements sous surveillance renforcée... Lors d'une prise de parole attendue, le Premier ministre s'est montré particulièrement alarmant quant à l'actuelle situation sanitaire en France.

Jean Castex a notamment souligné la hausse des contaminations quotidiennes, alors que le pays connaissait depuis plusieurs semaines un "plateau", selon les dires du chef du gouvernement, qui se situait entre 20.000 et 25.000 jusqu'à présent. Cette hausse, explique-t-il, est le fruit de "l'apparition de souches variantes", et tout particulièrement de la diffusion du variant identifié au Royaume-Uni.

Le Premier ministre note que le nombre de personnes positives à la Covid-19 augmente également dans d'autres pays européens, citant le cas de la Belgique, des Pays-Bas ou de l'Allemagne, et ce bien que certains aient mis en place des confinements. Il assure par ailleurs que même un troisième confinement ne permettrait pas de mettre fin à l'épidémie, et affirme que la décision de ne pas reconfiner le pays reste la bonne.