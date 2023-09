Emmanuel Macron présente la planification écologique de la France, lundi 25 septembre. Il doit détailler les mesures pour respecter les engagements climatiques et pour réduire de 55% nos émissions de gaz à effets de serre d'ici à 2030.



La réduction de la consommation de viande fait partie des efforts que peuvent faire les ménages. En moyenne, un Français mange de la viande 10 repas par semaine : trois fois de la viande rouge, mais surtout de la charcuterie et de la volaille. Cette consommation s'est remise à augmenter depuis deux ans.

Il faudrait inverser la tendance et passer progressivement à trois ou quatre repas de viande en moins par semaine. En effet, la production de viande émet plus de carbone que tous les poids lourds qui roulent sur les routes. Les vaches émettent du méthane en ruminant, tandis que les porcs et les volailles mangent des céréales.

Il faudrait arriver en 2030 à manger sans viande au moins un repas par jour. Pour diminuer sa consommation, il est possible de se tourner vers le fromage, le poisson, les œufs, les légumes secs. Afin de réduire les émissions liées au transport, il est conseillé d'acheter de la viande française, label rouge ou bio.

