Gare Montparnasse : le trafic fortement perturbé par la rupture d’un câble électrique

Perturbations importantes ce dimanche en gare Montparnasse. Selon le site de la SNCF, "un câble d'alimentation électrique rompu à l'entrée d'un tunnel" à proximité de Massy entraîne des retards en gare Montparnasse, au départ comme à l'arrivée.

La SNCF explique que l'ensemble des TGV en provenance ou en direction du sud-ouest du pays sont concernés, contrairement aux trains de et vers les Pays de la Loire. En milieu d'après-midi, la compagnie assure que "la circulation des trains a pu reprendre sur la ligne à grande vitesse Atlantique, sur une voie".

Cela implique malgré tout de fortes perturbations avec des retards "entre 30 et 60 minutes au départ de la gare de Paris Montparnasse" et "entre 30 minutes et 2h à l'arrivée de Paris Montparnasse". "Les équipes SNCF sont sur place pour procéder aux réparations", peut-on lire sur le site de la compagnie ferroviaire. Aucun train ne devrait cependant être annulé.

La reprise totale du trafic dépend également d'une "opération de secours", selon TF1 Info, menée afin d'évacuer les passagers d'un train arrêté sur une voie. Cette évacuation et un changement de tain, auxquels participent les agents de la SNCF, les pompiers et la protection civile, devrait s'achever vers 17 heures.

