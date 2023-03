Alimentation : le marché de la "fausse viande" explose

RTL s'intéresse aujourd'hui aux aliments "similis carnés", des imitations végétales d'une viande, souvent transformée. Chipolatas, merguez, nuggets, lardons, ou poulets sont reproduits à l'aide de protéines de fève, d'huile, de fibres. Sont aussi ajoutés un peu de colorants et d’arômes, et de l'amidon pour lier les ingrédients.

Loin des galettes de soja, ces imitations de viande rencontrent du succès : 9% de ventes supplémentaires cette année et même 19% pour les fausses saucisses selon l'Iri. De nombreux brevets ont été déposés dans ce domaine, et certains "similis carnés" sont difficiles à distinguer d'un coup d’œil de la vraie viande.

Ces produits répondent à une demande croissante, comme l'explique le cofondateur de la marque HappyVore, Guillaume Dubois : "L'idée c'est de s’adresser à tous les Français qui veulent réduire leur consommation de viande. Ils sont 47% aujourd'hui. On est par contre attachés aux recettes que l'on a l'habitude de manger, cela peut être un burger, un couscous, des nuggets. Et l'idée c'est d'avoir le même type de recette et le même type d'usage, mais avec du végétal". Guillaume Dubois ajoute : "C'est un produit qui aide à passer au végétal, mais en se faisant plaisir, en gardant la gourmandise".



Un précédent : la réussite des équivalents végétaux du lait

La consommation de viande baisse de plus de 10% depuis 2008 selon le Crédoc. Une baisse dont ont pu bénéficier les équivalents végétaux, même s'ils sont en moyenne 15% plus chers que la viande aujourd'hui.

Une différence qui pourrait changer : alors que le prix du steak augmente fortement à cause de l'inflation, les industriels du "simili carné" investissent dans des usines qui pourraient faire baisser les coûts de production. Pour l'instant, les équivalents végétaux de la viande ne représentent qu'1% du marché de la viande. Mais en prenant l'exemple des équivalents végétaux du lait, qui occupent 14% du marché, les industriels du domaine ont bon espoir.

