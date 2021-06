publié le 09/06/2021 à 13:05

Après des mois rythmés par les confinements, couvre-feux et autres restrictions sanitaires imposées par l'épidémie de coronavirus, l'été 2021 pourrait être synonyme de reprise des voyages.

Comme l'explique Anne Rigail, directrice générale du groupe Air France, au micro de RTL, "on peut à nouveau voyager en Europe sans restriction", sur présentation d'un résultat de dépistage négatif, d'une preuve de vaccination ou de guérison récente de la Covid-19. L'obligation de présenter un motif impérieux pour se rendre aux Antilles a également été levée, permettant de nouveau les voyages vers les Antilles et aussi la Réunion pour les personnes vaccinées seulement, précise-t-elle.



Quelques incertitudes persistent encore autour d'autres destinations. Si "les Américains vaccinés peuvent venir en France cet été (...) les Français ne peuvent pas se rendre aux États-Unis sans motif essentiel", a précisé Anne Rigail. Celle-ci explique espérer des annonces des autorités américaines "le plus vite possible". Les frontières aériennes avec le Maroc sont elles pour l'instant fermées, mais doivent normalement rouvrir le 15 juin.

Pour rassurer les clients d'Air France, "tous (les) billets sont remboursables et modifiables jusque la fin de l'année", a garanti la directrice général du groupe. Anne Rigail décrit un redémarrage "très fort" des réservations depuis l'annonce du calendrier de déconfinement, avec "des clients qui ont envie de retrouver leur famille et amis, de s'évader".