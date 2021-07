Jeux Olympiques 2021 : ce que l'on sait de la cérémonie d'ouverture

Prévue ce vendredi 23 juillet à 13 heures en France (20 heures à Tokyo), la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo est elle aussi touchée de plein fouet par les différentes polémiques.

Peur d'être associés à cet événement sans public, plusieurs publicitaires majeurs des Jeux se sont retirés plus ou moins du paysage de Tokyo 2021. Toyota avait lancé ce mouvement en se retirant partiellement et surtout en ne se présentant pas à la cérémonie d'ouverture, car à huis-clos. Panasonic et NTT (le géant de la télécommunication au Japon) ont suivi le mouvement du constructeur automobile.

Ce mardi 19 juillet, un des compositeurs de la musique de la cérémonie a présenté sa démission, après que des témoignages de sa part sont remontés. Pour des magazines musicaux des années 1990, il aurait raconté qu'il s'amusait à harceler des personnes en situation de handicap jusqu'à les mener dans des situations extrêmement dégradantes. Le Comité a décidé de retirer le passage de quatre minutes composé par Keigo Oyamada, le musicien en question.

L'Empereur du Japon sera présent

Bien qu'interdite au public, la cérémonie accueillera une centaine de personnalités internationales et japonaises. L'Empereur du Japon Naruhito a confirmé sa présence par le biais de l'Agence de la maison impériale, malgré les quelques doutes liés à la pandémie qu'il pouvait ne pas s'y rendre. L'impératrice Masako, elle, n'y sera pas. Comme son père Akihito en 1992 à Nagano, et son grand-père Hirohito pour les jeux de Tokyo 1964 et Sapporo en 1972, Naruhito sera chargé de déclarer les Jeux olympiques 2021 ouverts.

Le Président de la République Emmanuel Macron a confirmé sa présence au Stade Olympique de Tokyo en compagnie du ministre de l'Éducation et des sports Jean-Michel Blanquer, et du président du comité d'organisation de Paris 2024 Tony Estanguet.

Dans les faits, le programme de la cérémonie n'est pas dévoilé, mais pour le défilé des délégations, qui sera ouvert par la Grèce, les pays défileront par ordre alphabétique japonais, avant de conclure sur la France, pays hôte en 2024 et les États-Unis, pays hôte en 2028.