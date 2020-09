Roland-Garros : quel protocole pour les spectateurs et les joueurs ?

publié le 07/09/2020 à 20:23

Organisé cette année du 21 septembre au 11 octobre en raison de la pandémie de Covid-19, le tournoi le tennis de Roland-Garros a mis un place un dispositif sanitaire bien particulier, dévoilé ce lundi 7 septembre par les organisateurs. La bonne nouvelle : il y aura bien du public dans les gradins mais la jauge a été réduite de 20.000 à 11.500 places par jour.

Le site du tournoi va être divisé en trois parties bien distinctes, chaque zone sera hermétique. Chaque jour, 5.000 personnes auront accès au court Philippe-Chatrier et aux courts annexes situés autour et ce sera la même jauge au niveau du court Suzanne-Lenglen et ses courts annexes. 1.500 spectateurs auront accès au court Simonne-Mathieu.

Le masque sera obligatoire tout le temps et il y aura toujours au moins un siège d'écart entre chaque spectateur. Comme la fédération avait vendu plus de 5.000 places par jour sur les trois courts principaux, elle va devoir appeler chaque personne qui avait acheté un billet afin de proposer soit de changer de jour, soit de procéder à des remboursements.

Les billets seront également remboursés pour les titulaires de places sur les courts annexes et les qualifications, qui auront lieu finalement à huis clos.

Très encadré pour les joueurs

Les joueurs n'auront accès au stade que lorsqu'ils seront programmés sur un court. Les entraînements auront lieu au stade Jean-Bouin, chaque joueur sera testé à son arrivée à Paris et ne recevra son accréditation que si le résultat est négatif. Un nouveau test sera effectué 72 heures plus tard puis tous les 5 jours. Enfin, tous les joueurs ont l'obligation de séjourner dans un des deux hôtels réservés par le tournoi et ce même s'ils habitent à proximité du stade.