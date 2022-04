Les infos de 5 h - Présidentielle 2022 : le RN optimiste à moins de 10 jours du premier tour

Le match pour le palais de l'Élysée se joue bien à deux entre Emmanuel Macron (27 %) et Marine Le Pen (21 %), Jean-Luc Mélenchon, avec 15,5 %, conforte sa place de troisième homme, selon notre sondage BVA. Et dans le camp Le Pen, on commence à y croire.

Marine Le Pen marche sur l'eau et semble désormais hors de portée de ses concurrents dans les sondages. Alors ses équipes réécrivent déjà l'histoire. "Zemmour je n'y ai jamais cru" crâne un cadre. "Je vous ai toujours dit qu'il finirait sous les 10 %" savoure un autre. Visiblement le clan Le Pen à la mémoire courte car, en octobre, la percée d'Éric Zemmour rendait les élus du RN plus modestes.

Mais maintenant le ciel s'éclaircit et Marine Le Pen veut y voir la validation de tous ses "instincts". Avec le pouvoir d'achat comme thème principal, la normalisation même si la radicalité d'Éric Zemmour semblait faire davantage recette.

Ses équipes imaginent déjà la stratégie de l'entre-deux-tours avec pour objectif de ne pas répéter les erreurs de 2017. Parler de soi plutôt que de l'adversaire, pas d'alliance au chausse-pied comme avec Nicolas Dupont-Aignan à l'époque. Marine Le Pen veut garder le cap d'une campagne personnelle, au risque d'afficher une forme de solitude, l'une des faiblesses de sa candidature.

À écouter également dans ce journal

Météo - Onze départements sont toujours placés en vigilance neige et verglas par Météo France : le Nord, le Pas-de-Calais, a Somme, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Orne, le Calvados, la Creuse, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et la Loire.

Présidentielle - Marine progresse de deux points et atteint 21 % des intentions de vote au premier tour, selon notre sondage. Emmanuel Macron stagne à 27 % et Jean-Luc Mélenchon parvient à 15,5 %.

Carburants - La ristourne de 18 centimes à la pompe débute ce vendredi 1 er avril. La mesure doit durer jusqu'en juillet.