Météo France place désormais 11 départements en vigilance orange neige et verglas

Météo France place désormais 11 départements du Nord et du Centre en vigilance orange pour un risque de neige et de verglas, ce jeudi 31 mars. Après le Nord et le Pas-de-Calais dans la nuit, neuf départements sont venus allonger la liste. Il s'agit de la Somme, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Orne, le Calvados, la Creuse, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et la Loire.

Dans son bulletin de 16h, Météo France, qui considère cet épisode neigeux comme "notable" pour la saison, indique qu’il doit débuter en seconde partie de nuit de ce jeudi à vendredi sur ces départements. Trois à cinq centimètres de neige sont attendus, et même 10 centimètres à certains endroits.



Parallèlement, sur le nord et l’est du Massif Central les précipitations vont se produire sous forme de neige à des altitudes de plus en plus basses. Ainsi, à partir du milieu de nuit de jeudi à vendredi et une grande partie de la journée de vendredi il neigera dès 300 m d’altitude. Météo France souligne également que toutes ces chutes de neige s’accompagneront d’un vent sensible ou fort accentuant nettement la sensation de froid.