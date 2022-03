Présidentielle 2022 : Éric Zemmour assure ne pas être "fâché" avec Marine Le Pen

Rien n'est jamais définitif, surtout en politique. À dix jours du premier tour de l'élection présidentielle, Éric Zemmour planche déjà sur le prochain enjeu électoral : l'entre-deux-tours. Le candidat Reconquête assure qu'il sera au second tour. C'est donc dans cette logique qu'il prépare une éventuelle réconciliation avec Marine Le Pen.

Invité de BFMTV ce mercredi 30 mars, Éric Zemmour assure : "On n'est pas fâchés". "On est concurrents et rivaux. On n'a pas la même approche de la France (...) Je suis pour la réconciliation des droites en général". Et de détailler sa pensée : "Quand je serai au second tour, immédiatement les gens de LR comme Bellamy, Ciotti, Morano, peut-être Laurent Wauquiez appelleront à voter pour moi contre Emmanuel Macron".

De son côté, Marine Le Pen préfère tendre la main à Marion Maréchal. "Elle a fait le choix de rejoindre Eric Zemmour. Je le regrette. Je pense que c’est un gâchis (...) Mais j’ose espérer qu’elle arrivera à rebondir après", a-t-elle déclaré à L'Opinion.