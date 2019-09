publié le 23/09/2019 à 22:53

La surprise des retraités après l'annonce du gouvernement de raboter les aides ménagères aux personnes de plus de 70 ans. Une réduction du temps d’assistance voire une suppression qui ne s'appliquera pas aux malades dépendantes ni aux handicapées

mais une niche à plusieurs millions d'euros pour l'État.



Aujourd’hui, après 70 ans, quand vous employez des aides à domicile, pour le ménage ou le jardinage par exemple, vous êtes exonéré de cotisation patronale. Vous n’avez rien de plus à débourser, à part pour la cotisation accident du travail-maladie professionnelle, dès lors que vous vous faites aider jusqu’à 65 h de travail par mois au SMIC.

Cette mesure existe depuis plus de 30 ans. Mais à l’avenir cette niche sociale serait supprimée, pour les personnes en bonne santé, et peu importe vos revenus, qu’ils soient élevés ou non. Les seuls qui y auraient encore droit seraient les plus de 70 ans en situation de dépendance ou de handicap.

"Plus d'une centaine d'euros par mois de surplus"

Une coupe budgétaire qui a du mal à passe chez nos seniors et leur famille, comme l'atteste Marie-Béatrice Levaux, présidente de la fédération des employeurs particuliers : "Je suis à la fois triste et en colère (...) On nous dit qu'on va détruire un dispositif qui concerne 700.000 retraités de plus de 70 ans", estime-t-elle. "Plus vous avez d'heures et plus cela va vous coûter cher. On peut aller au moins à plus d'une centaine d'euros par mois de surplus", ajoute-t-elle.



Cette mesure est motivée par le constat que "le critère de l'âge est non pertinent, car il y a des gens dépendants avant 70 ans et d'autres autonomes après cet âge", a précisé une source gouvernementale. Décidée dans un souci "de justice sociale", la mesure n'a pas pour objectif premier de réaliser des économies, même si, en l'occurrence, elle pourrait permettre de dégager 310 millions d'euros "au maximum", selon la même source.

