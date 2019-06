publié le 28/06/2019 à 07:08

Pour éviter de revivre l'épisode caniculaire de 2003 qui avait fait 19.000 morts, toutes les initiatives sont bonnes pour prendre soin des personnes âgées isolées. À Haguenau, dans le Bas-Rhin, la mairie a demandé à ses facteurs de garder un œil sur les personnes âgées isolées et s'assurer que tout va bien pour elles.

Depuis mardi 25 juin, les facteurs sont chargés de sonner systématiquement au domicile de leurs quinze clients âgés inscrits sur le registre mis en place par la municipalité. Durant quelques minutes, ils doivent vérifier si des éléments essentiels pour lutter contre la canicule sont bien mis en place, comme la fermeture des volets et la consommation d'eau notamment.

Cette initiative va être poursuivie par les facteurs tous les jours, jusqu'à la levée de l'alerte canicule sur le Bas-Rhin.

