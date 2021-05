et Amandine BEGOT

publié le 21/05/2021 à 18:42

Ce vendredi 21 mai, Emmanuel Macron a annoncé la création d'un nouveau statut pour les agents publics décédés dans des circonstances exceptionnelles, de la Covid-19 notamment : le statut de "mort pour le service de la République". Selon les soignants, c'est une bonne chose mais cela reste insuffisant.

"Le statut qui vient d'être créé c'est que pour les familles des personnes décédées. C'est l'arbre qui cache la forêt", selon Thierry Amouroux, porte-parole du Syndicat national des personnels infirmiers.

"La vraie demande des professionnels était la reconnaissance en maladie professionnelle de tous les soignants victimes du Covid et ils ont été nombreux : 70.000 à l'hôpital, 55.000 autres dans les Ehpads et les IME. On sait qu'il va y avoir des effets à long terme, d'où l'intérêt de la reconnaissance en maladie professionnelle", dit-il.

