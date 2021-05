Coronavirus et vacances d'été 2021 : combien coûtent les tests PCR à l'étranger ?

publié le 21/05/2021 à 15:00

Vous comptiez voyager cet été ? La Commission européenne souhaite rendre cela possible. Après plusieurs mois de frontières fermées et de restrictions sanitaires, l'objectif est de permettre de nouveau les déplacements, au sein de l'Union européenne au moins. Pour faciliter cette procédure et limiter les risques de contamination, l'institution propose de mettre en place un "certificat vert numérique".

Celui-ci doit permettre de circuler librement d'un pays européen et à l'autre et avec "le moins de restrictions possible", explique la Commission. Trois solutions sont proposées pour en bénéficier : un "certificat de vaccination", des "certificats pour les personnes qui ont guéri de la Covid-19", ou des "certificats relatifs aux tests de dépistage".

En cas de voyage à l'étranger, et alors que des résultats de dépistage sont jusqu'à présent exigés avant d'embarquer sur son vol retour, ceci peut ajouter une charge supplémentaire aux vacances. Si les tests sont remboursés presque intégralement en France, ce n'est pas le cas dans tous les pays européens, et plus particulièrement dans certaines destinations touristiques.

Gratuit à Malte, jusque 240 euros en Espagne

En Espagne, prévoyez entre "130 et 240" euros pour un test PCR dans un laboratoire privé et "50 à 150" pour un antigénique, selon une union de consommateurs espagnols. En Italie, le coût moyen est de 86, selon l'organisation Altroconsumo. Des régulations plus fortes sont imposées ailleurs : la Grèce a instauré un plafond de 40 euros pour les tests PCR en laboratoire privé, et de 12 euros pour les antigéniques. À Malte, il nous vous sera pas facturé.

Dans les débats autour du certificat vert, les députés européens ont proposé la gratuité des dépistages. Une mesure retoquée par les États-membres. Le compromis définitif souligne cependant le besoin d'avoir des tests "accessibles et abordables".