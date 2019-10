publié le 03/10/2019 à 14:32

Un drame a été évité de justesse. Un car avec à son bord une dizaine de lycéens était bloqué à un passage à niveau de Saint-Eulalie, près de Bordeaux, mardi 1er octobre. Un TER était à l'approche et a dû freiner de toute urgence.

Selon les témoins, le car est d'abord en retard d'au moins vingt minutes sur son trajet. Arrivé au passage à niveau, le chauffeur s'engage sur la voie mais devant lui, les voitures n'avancent pas. Il reste alors dangereusement bloqué sur les rails quand les élèves voient un train arriver.

"J'avais mes écouteurs, j'ai vu plein de gens courir à l'avant du bus et quand j'ai tourné ma tête, j'ai vu le train arriver. On s'est tous levé et on a demandé au chauffeur d'ouvrir les portes, ce qu'il n'a pas voulu faire. On avait peur !", témoigne une lycéenne.



Le TER s'est arrêté à quelques centimètres du car. La compagnie de bus confirme que le chauffeur n'a pas ouvert les portes, contrairement aux procédures d'urgence habituelles.

Le chauffeur n'a pas rassuré les élèves

Le proviseur du lycée, Pascal Mercier, est très critique vis à vis de l'attitude du chauffeur. Il lui reproche de ne pas avoir signalé l'incident à l'arrivée, ou tenté de rassurer les enfants. "Essayer de dédramatiser et de rassurer les enfants, c'est le minimum. D'ailleurs, ils ont été affolés, paniqués avec une réelle mise en danger", explique-t-il.

La compagnie de car confirme la mise à pied conservatoire du chauffeur et une enquête interne a été lancée.