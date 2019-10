Mondiaux d'athlétisme 2019 : le programme de jeudi 3 octobre

publié le 03/10/2019 à 12:59

Bredouille depuis l'ouverture de la compétition vendredi 27 septembre, l'équipe de France a soudainement retrouvé des couleurs aux Mondiaux de Doha mercredi 2 octobre grâce à Quentin Bigot, médaillé d'argent au lancer du marteau, et Pascal Martinot-Lagarde, 3e du 110 m haies.

Il aura donc fallu attendre six jours de compétition pour voir les Bleus ouvrir leur compteur de médailles. Le spectre du zéro pointé qui les guettait après les déconvenues successives de leurs leaders s'est donc éloigné pour de bon et les Français ne subiront pas l'humiliation de revenir à la maison sans aucune breloque, comme en 1983 (Helsinki) et 1993 (Stuttgart).

La délégation bleu-blanc-rouge espère désormais conquérir de l'or avec Kevin Mayer (décathlon), jeudi 3 octobre. Le tenant du titre et recordman du monde est 3e à l'issue des cinq premières épreuves. Il lui reste à disputer le 110 m haies, le disque, la perche, le javelot et le 1.500 m, dont le départ sera donné à 23h25 heure française.

Le programme de mardi 1er octobre :

15h35 - Décathlon : 110 m haies

15h40 - Triple saut dames (qualification)

16h30 - Décathlon : disque (groupe A)

17h15 - Heptathlon : longueur

17h35 - Décathlon : disque (groupe B)

18h05 - Décathlon : perche (groupe A)

18h20 - Poids hommes (qualifications groupe A)

19h05 - Décathlon : perche (groupe B)

19h10 - Heptathlon : javelot

19h40 - Poids hommes (qualifications groupe B)

21h00 - 1.500 m hommes (séries)

21h05 - Décathlon : javelot (groupe A)

21h35 - Poids dames (finale)

22h00 - 1.500 m dames (demi-finales)

22h10 - Décathlon : javelot (groupe B)

22h50 - 400 m dames (finale)

23h05 - Heptathlon : 800 m

23h25 - Décathlon : 1.500 m